Спортивный директор «Баварии» высказался о тратах на трансферном рынке

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о суммах, которые тратятся на подписания игроков на трансферном рынке.

«Вы всегда можете стать ещё более жадным до денег человеком, но каждый жадный до денег человек будет забивать гвоздь в крышку гроба футбола. Если в какой-то момент все деньги уйдут с рынка, нам не на что будет вести бизнес. Речь идёт о сотнях миллионов. Это слишком много, и в какой-то момент возникнет ощущение, что всё это лопнет. Так что в какой-то момент рынок будет перенасыщен, и на его место придёт Саудовская Аравия. Это не очень приятно. Я должен быть честным, таков рынок сейчас. Деньги уходят с рынка. Ни один клуб от этого не выигрывает. Игроки, семьи, агенты — все выигрывают, но не клубы.

В прошлом клубы по крайней мере получали прибыль. Деньги оставались в обороте, и теперь их будет становиться всё меньше и меньше. Конечно, я знаю, что меня здесь не будут чествовать, если мы финишируем пятыми, но наш депозитный счёт увеличился ещё. «Баварии» удавалось оставаться гармоничным клубом. Конечно, я тоже хочу быть успешным. Как человек, ответственный за спорт, я тоже сталкиваюсь с этой дилеммой», — приводит слова Эберля интернет-издание Bild.