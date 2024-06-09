Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский защитник Лысцов может продолжить карьеру в первом дивизионе Португалии

Российский защитник Лысцов может продолжить карьеру в первом дивизионе Португалии
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Локомотива» и экс-защитник молодёжной сборной России Виталий Лысцов может продолжить выступления в Португалии.

«Я сейчас на паузе. Рассматриваю варианты в первом дивизионе Португалии. Надеюсь, получится что-то подобрать в Примейре», — сказал Лысцов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний центральный защитник Виталий Лысцов в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл 15 матчей в чемпионате и три — в национальном Кубке, сделал одну голевую передачу. Контракт защитника с «Лейрией» истекает 30 июня 2024 года.

Материалы по теме
Обухов: благодаря Митрюшкину «Локомотив» усилил вратарскую позицию, очень рад за него
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android