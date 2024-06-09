Российский защитник Лысцов может продолжить карьеру в первом дивизионе Португалии

Воспитанник «Локомотива» и экс-защитник молодёжной сборной России Виталий Лысцов может продолжить выступления в Португалии.

«Я сейчас на паузе. Рассматриваю варианты в первом дивизионе Португалии. Надеюсь, получится что-то подобрать в Примейре», — сказал Лысцов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний центральный защитник Виталий Лысцов в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл 15 матчей в чемпионате и три — в национальном Кубке, сделал одну голевую передачу. Контракт защитника с «Лейрией» истекает 30 июня 2024 года.