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Спаллетти: участие Италии в Евро-2024 в качестве действующих чемпионов — это преимущество

Спаллетти: участие Италии в Евро-2024 в качестве действующих чемпионов — это преимущество
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями в преддверии выступления национальной команды на Евро-2024.

«На мой взгляд, участие в турнире в качестве действующих чемпионов — это преимущество.

Нам нужно сразу понять, что мы должны вести себя как действующие чемпионы. Италия выбрала нас представлять нашу страну, но мы увидим, справимся ли мы с этой задачей или нет, только во время матчей.

В некотором смысле мы противостоим самим себе, а не внешнему миру. Нам нужно показать, из чего мы сделаны, показать, что у нас есть внутри», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией.

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