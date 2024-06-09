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Форвард «Милана» Йович подписался на «Зенит» в социальной сети

Форвард «Милана» Йович подписался на «Зенит» в социальной сети
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Сербский нападающий «Милана» Лука Йович подписался на аккаунт санкт-петербургского «Зенита» в социальной сети.

Фото: Скриншот

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что «Зенит» находится в числе клубов, направивших запрос по поводу перехода сербского форварда «Милана». При этом «россонери» хотят продлить контракт с Йовичем, рассчитанный до 30 июня 2024 года. Однако ранее сербский нападающий попросил время на раздумья, поскольку хочет понимать, какую роль он будет играть в проекте «Милана».

Напомним, в минувшем сезоне Йович принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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