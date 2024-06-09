Игрок «Барселоны» Роке может перейти в «Ювентус» — Calciomercato

19-летний нападающий «Барселоны» Витор Роке может стать игроком «Ювентуса», сообщает интернет-издание Calciomercato.

По информации источника, с приходом нового тренера Тьяго Мотты клуб начал искать молодых и перспективных игроков атаки и полузащиты. В списке «Ювентуса» есть Витор Роке, который недоволен количеством проведённых матчей в «Барселоне». Каталонцы готовы отпустить игрока и хотят вернуть вложенные в него деньги. Сообщается, что в случае ухода нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина на молодого бразильца могут сделать ставку в предстоящее трансферное окно.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.