«Краснодар» набрал больше всех очков в РПЛ в прошлом сезоне дома, а «Зенит» — в гостях

В завершившемся сезоне чемпионата России по футболу «Краснодар» набрал больше всех очков в домашних матчах. В свою очередь, «Зенит» — лидер по набранным очкам в гостях.

«Краснодар» за 15 домашних матчей прошлого сезона РПЛ набрал 35 очков (11 побед, две ничьих, два поражения). На втором месте по данному показателю находится московский «Спартак». В его активе 33 очка (10 побед, три ничьих, два поражения).

«Зенит» в гостях набрал 28 очков за 15 матчей (восемь побед, четыре ничьих, три поражения). По этому показателю он опередил московский «Локомотив», который набрал 25 очков (семь побед, четыре ничьих, четыре поражения).

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона-2023/2024. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.