Нападающий «Пари НН» Зе Турбо рассказал о любви к борщу

Форвард «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо назвал своё любимое блюдо в России.

В России очень холодно, но мне всё равно нравится. В Нижнем Новгороде хорошо, Москва тоже красивый город, как-нибудь я познакомлюсь с ней поближе. А ещё мне очень нравится местный суп – борщ, просто потрясающий», — приводит слова Зе Турбо ТАСС.

27-летний Зе Турбо, являющийся гражданином Гвинеи-Бисау, стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре. В завершившемся сезоне на счету Зе Турбо 29 матчей за «Пари Нижний Новгород». Форвард успел забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.