Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо рассказал о любви к борщу

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо рассказал о любви к борщу
Комментарии

Форвард «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо назвал своё любимое блюдо в России.

В России очень холодно, но мне всё равно нравится. В Нижнем Новгороде хорошо, Москва тоже красивый город, как-нибудь я познакомлюсь с ней поближе. А ещё мне очень нравится местный суп – борщ, просто потрясающий», — приводит слова Зе Турбо ТАСС.

27-летний Зе Турбо, являющийся гражданином Гвинеи-Бисау, стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре. В завершившемся сезоне на счету Зе Турбо 29 матчей за «Пари Нижний Новгород». Форвард успел забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

Материалы по теме
Форвард «Пари НН» Зе Турбо: у меня есть предложения, я отличный футболист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android