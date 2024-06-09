Жоау Феликс — о будущем в «Барселоне»: я люблю этот клуб и хочу остаться

24-летний нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии, выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс высказался о своем будущем в каталонском клубе.

«Я в аренде, это не зависит от меня. Мой план ясен, я люблю «Барселону» и хочу остаться. Это зависит от нескольких факторов, так что посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Феликса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

24-летний португальский футболист сыграл за «Барселону» 44 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.