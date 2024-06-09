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«Аль-Наср» предложил Щенсному € 15 млн в год, вратарю неинтересен переход — Николо Скира

«Аль-Наср» предложил Щенсному € 15 млн в год, вратарю неинтересен переход — Николо Скира
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом информирует журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, саудовский клуб предложил польскому голкиперу заработную плату в размере € 15 млн в год. Однако сам Щенсны не заинтересован в переходе в «Аль-Наср», несмотря на готовность «Ювентуса» расстаться с ним. Действующий контракт поляка с туринским клубом при этом рассчитан до лета 2025 года.

34-летний Щенсны выступает за «Ювентус» на протяжении шести лет (с 2017 года). Поляк выиграл с туринцами три скудетто, а также по два раза Кубок и Суперкубок Италии. В прошедшем сезоне на счету Щенсного 35 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии, в 15 из которых он сохранил ворота туринцев в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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