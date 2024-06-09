Экс-капитан «Ливерпуля» Алан Хансен госпитализирован из-за серьёзной болезни

Бывший защитник и капитан «Ливерпуля» Алан Хансен находится в больнице из-за серьёзных проблем со здоровьем. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

«Мысли и поддержка всего «Ливерпула» сейчас с нашим легендарным бывшим капитаном Аланом Хансеном, который серьёзно болен и находится сейчас в больнице. Клуб поддерживает связь с семьёй Алана, чтобы оказать поддержку в это тяжёлое время, и наши мысли, пожелания и надежды с Аланом и всей семьёй Хансен.

Мы предоставим дальнейшую информацию, как только её получим, и просим уважать конфиденциальность семьи Хансен», — гласит заявление на официальном сайте «Ливерпуля».

68-летний Алан Хансен выступал за «Ливерпуль» с 1977 по 1991 год. На его счету 614 матчей в составе мерсисайдцев, в которых он забил 14 голов и оформил 19 голевых передач. Шотландец также завершил профессиональную карьеру в «Ливерпуле».