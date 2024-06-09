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Забитцер — об ощущениях после финала ЛЧ: очень хотел выиграть матч

Забитцер — об ощущениях после финала ЛЧ: очень хотел выиграть матч
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Австрии Марсель Забитцер высказался о своих ощущениях после финала Лиги чемпионов.

«Я очень хотел выиграть матч и забрать этот трофей. Вот почему мне было так тяжело, и я много думал об этом в последующие ночи. Я много думал и понял, что был не на том ментальном уровне. Сейчас нахожусь в процессе принятия этого. Прежде всего, конечно, вы говорите, что мы профессионалы, но мы также и люди. Вы не можете скрывать или подавлять свои эмоции», — приводит слова Забитцера SER.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся в прошлую субботу, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В этом матче мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.

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