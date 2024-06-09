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Франция — Канада. Прямая трансляция
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Франция — Канада: стартовые составы команд на товарищеский матч

Франция — Канада: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 9 июня 2024 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Франции и Канады. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 22:15 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 0
Канада

Стартовые составы национальных команд.

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Юпамекано, Эрнандес, Канте, Камавинга, Гризманн, Дембеле, Жиру, Тюрам.

Канада: Крепо, Джонстон, Бомбито, Корнелиус, Дэвис, Коне, Эуштакиу, Бьюкенен, Миллар, Дэвид, Ларин.

Напомним, сборная Франции выступит на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Французы находятся в группе D чемпионата Европы 2024 года, где им будут противостоять национальные команды Польши, Нидерландов и Австрии.

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