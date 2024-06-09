«Кальяри» не собирается выкупать Шомуродова у «Ромы» — Николо Скира

28-летний нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, выступающий за «Кальяри» на правах аренды, вернётся в клуб, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сардинцы не будут активировать опцию на выкуп футболиста у римского клуба. Сообщается, что «Рома» хотела за игрока сборной Узбекистана € 9 млн.

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.