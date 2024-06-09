«Арсенал» может купить нападающего «Борнмута» Соланке

Лондонский «Арсенал» этим летом может усилиться нападающим «Борнмута» Домиником Соланке. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, ряд топ-клубов, среди которых точно значится «Арсенал», рассматривают Соланке в качестве усиления линии нападения. Сообщается, что «Борнмут» продаст игрока не менее чем за € 65 млн.

26-летний Доминик Соланке выступает за «Борнмут» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провёл за «вишен» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Соланке является лучшим бомбардиром «Борнмута» в этом сезоне. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.