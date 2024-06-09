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Тренер «Баварии» Компани заинтересован в работе с игроком «Фулхэма» Пальиньей — Романо

Тренер «Баварии» Компани заинтересован в работе с игроком «Фулхэма» Пальиньей — Романо
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани одобрил трансфер полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бельгийский специалист лично заинтересован в приезде португальца в клуб. Также считается, что Компани общался с Пальиньей и знает о сильном желании футболиста перейти в «Баварию».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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