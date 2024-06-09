Бывший футболист «Динамо» Семшов рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о том, за кого будет болеть во время чемпионата Европы в Германии.

«Буду переживать за Сербию, а симпатизировать Испании. Хотелось бы посмотреть на таком мировом уровне полузащитника сборной Германии Вирца, который был лидером «Байера» в минувшем сезоне. Хочется посмотреть, насколько его качества лидера проявятся в сборной», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Сербии попала в группу C вместе с Англией, Данией и Словенией.