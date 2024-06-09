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Marca представило документальный фильм о переходе Мбаппе в мадридский «Реал»

Marca представило документальный фильм о переходе Мбаппе в мадридский «Реал»
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Испанское издание Marca представило документальный фильм, посвящённый переходу нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Фильм называется «Мбаппе, 7 лет ждущий этого дня». Картина подробно рассказывает о ключевых моментах в переговорах между Мбаппе и «сливочными», приводит отрывки из бесед окружения футболиста с представителями клуба, детали сорвавшегося ранее соглашения, а также неизвестную ранее информацию. Кроме того, в фильме будут показаны фанаты мадридского клуба, которые поделятся мнением относительно состоявшегося перехода.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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