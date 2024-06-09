Cтала известна позиция мадридского «Реала» по будущему Даниеля Себальоса

Мадридский «Реал» не намерен продавать этим летом полузащитника Даниеля Себальоса, если только по игроку не поступит очень выгодного предложения. Об этом сообщает Madrid Universal.

По информации источника, клуб рассчитывает сохранить игрока, учитывая большое количество матчей в предстоящем сезоне, однако рассмотрит вариант с продажей в случае поступления выгодного предложения.

Отметим, что Анчелотти также рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

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Напомним, в нынешнем сезоне Себальос принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 862 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.