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Семшов: Роналду смирится, если на Евро-2024 не будет играть в старте

Семшов: Роналду смирится, если на Евро-2024 не будет играть в старте
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от игры нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Нужно понимать, что у него уже большой возраст. Мы видим его отношение к сборной. Думаю, что он смирится, если на Евро не будет играть в старте или выходить на замену. Он не захочет испортить свою репутацию. Нужно отдать ему должное, что он провёл отличный сезон в Саудовской Аравии», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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