Тренер сборной Хорватии Далич назвал задачу национальной команды на Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что его национальная команда в первую очередь ставит целью пробиться в плей-офф предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Мы рассчитываем выйти из своей группы, к чему будем идти матч за матчем. Что касается победы в турнире, то большинству сборных на Евро-2024 сейчас по силам выиграть этот чемпионат. Но на нас ничто не давит – мы смиренны и спокойно ждём, что нам преподнесут. Я верю в нашу команду: у нас сборная, состоящая из талантов и ветеранов, что заставляет меня мыслить оптимистично. Мы знаем, что делаем», — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Хорватии находится в одной группе с Испанией, Италией и Албанией.