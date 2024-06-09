«Арсенал» готов продать своего голкипера Рамсдейла минимум за € 50 млн — Алан Никсон

Лондонский «Арсенал» готов расстаться со своим голкипером Аароном Рамсдейлом минимум за € 50 млн. Об этом сообщает журналист Алан Никсон.

Сообщается, что «Арсенал» готов рассмотреть также такой вариант, при котором € 40 млн будут выплачены сразу, а € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов.

Напомним, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета по ходу прошлого сезона АПЛ сделал выбор в качестве основного голкипера в пользу Давида Райи и не намерен препятствовать уходу Рамсдейла.

26-летний Рамсдейл в нынешнем сезоне провёл в составе «Арсенала» 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей и три раза сохранил ворота «сухими». Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 25 млн.