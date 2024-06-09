Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов рассказал, чего ждёт от форварда «Рубина» Даку на Евро-2024

Семшов рассказал, чего ждёт от форварда «Рубина» Даку на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от игры нападающего «Рубина» Мирлинда Даку на предстоящем чемпионате Европы — 2024 в составе сборной Албании.

«Он является значимым игроком для сборной Албании, так как находится в хорошей форме. Он вытаскивал много матчей за «Рубин». У Даку очень хорошие шансы заявить о себе в Европе. Думаю, что на него обратят внимание», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

26-летний Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн. Форвард попал в заявку сборной Албании на предстоящий чемпионат Европы – 2024.

Материалы по теме
Два игрока клубов РПЛ попали в состав сборной Албании на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android