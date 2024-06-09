«Мы можем быть волшебным трио». Мусиала — об игре с Гюндоганом и Вирцем

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своём взаимодействии на поле с партнёрами по сборной хавбеками Илкаем Гюндоганом и Флорианом Вирцем.

«Мы можем быть волшебным трио. Мы хотим немного рисковать и проявлять творческий подход. Это весело. На турнире мы встретимся с командами, которые глубоко обороняются. У нас в команде есть игроки, которые могут создать момент из ничего», — приводит слова Мусиалы Bild.

Сборная Германии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.