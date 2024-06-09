Президент «Лацио» — о Тудоре: тренеров можно заменить

Президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался об увольнении бывшего главного тренера клуба Игора Тудора.

«Говорят, что Тудор отлично справился, вывел «Лацио» в Лигу Европы. На самом деле с тех пор, как я здесь, команда ездила 15–16 раз в Европу. Тренеров и игроков можно заменить. Все они полезны, но нет незаменимых. Всегда важно, чтобы клуб оставался стабильным», — приводит слова Лотито интернет-издание Corriere dello Sport.

Ранее было объявлено, что бывший тренер клуба Игор Тудор покидает команду. Под его руководством «Лацио» завершил сезон-2023/2024 итальянской Серии А на седьмом месте, имея в своём активе 61 очко. Он возглавил «орлов» в марте 2024 года после ухода Маурицио Сарри. Новым наставником команды станет Марко Барони из «Вероны».