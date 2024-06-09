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«Реал» поздравил теннисиста Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»

«Реал» поздравил теннисиста Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»
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Футбольный клуб «Реал» Мадрид обратился к третьей ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после его победы на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Поздравляем с первой победой в турнире «Ролан Гаррос», дорогой Карлос Алькарас. Мы, болельщики «Реала», очень гордимся твоей третьей победой на турнирах «Большого шлема». Сегодня ты дал нам возможность насладиться своей отличной игрой. Поздравляем!» — говорится в сообщении пресс-службы «Реала» в соцсети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.

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