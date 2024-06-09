Слуцкий — о работе в Китае: мы почувствовали себя рок-звёздами

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о своих впечатлениях от работы в Китае.

«Как футбольный тренер я понимаю, что для того, чтобы превратиться из героя в ноль, может потребоваться всего одна игра. Я хорошо знаком с особенностями своей работы. Но такого внимания, которое я получаю как тренер в «Шанхай Шэньхуа», я никогда раньше не получал.

Я работал в Англии, Нидерландах и России, и я достаточно известен как тренер. Многие люди в Европе, возможно, также знают меня, но внимание и вежливость, которые оказывают мне сейчас, беспрецедентны. Когда мы заселились в наш отель, мы почувствовали себя рок-звёздами 1970-х годов. Мы привлекали внимание множества людей.

К моему великому удивлению, они часто присылают мне фотографии и плакаты, а кто-то даже дарил мне небольшие подарки на день рождения. Это вежливость в высшей степени. На мой взгляд, это необычно. Я это ценю и очень за это благодарен», — приводит слова Слуцкого китайское интернет-издание sina.com.cn.

Напомним, подопечные российского специалиста не проигрывают в китайском чемпионате на протяжении 14 матчей, в которых они 11 раз одержали победу и три раза разделили очки с соперниками.

После 14 туров Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 36 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на три очка, однако у этой команды есть один матч в запасе.