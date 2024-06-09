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«Хави заботится об игроках». Жоау Феликс сравнил экс-тренера «Барселоны» с Диего Симеоне

«Хави заботится об игроках». Жоау Феликс сравнил экс-тренера «Барселоны» с Диего Симеоне
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии, выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс высказался о разнице между бывшим главным тренером каталонцев Хави и аргентинским специалистом Диего Симеоне, возглавляющим мадридское «Атлетико».

«В чём разница между Хави и Симеоне? Я бы сказал, Хави ближе к игрокам, заботится о них – в нём больше человеческого. Мне кажется, Хави лучше умеет сближаться с людьми, нежели Симеоне», — приводит слова Феликса Barça Home в соцсети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

24-летний Феликс сыграл за «Барселону» 44 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

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