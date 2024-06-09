Голкипер «Ман Сити» Ортега прокомментировал свой суперсейв в матче с «Тоттенхэмом»

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега высказался о своем сейве в матче 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» после выхода один на один нападающего «шпор» Сон Хын Мина. Многие эксперты считают, что этот сейв помог «горожанам» завоевать титул чемпиона АПЛ в завершившемся сезоне.

«Честно говоря, для меня это было слишком. Мне не нравится быть главным, потому что, в конце концов, это просто то, что я делаю каждый день. Я пытаюсь ловить мячи», — приводит слова Ортеги City Report в социальной сети X (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Ортега принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.