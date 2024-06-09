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Сборная Грузии уверенно обыграла Черногорию в товарищеском матче

Сборная Грузии уверенно обыграла Черногорию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Черногории и Грузии. Национальная команда Грузии одержала победу со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Черногория
Окончен
1 : 3
Грузия
0:1 Китеишвили – 10'     0:2 Микаутадзе – 33'     1:2 Йоветич – 66'     1:3 Зивзивадзе – 84'    

На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили. На 33-й минуте матча гости удвоили преимущество благодаря голу нападающего Жоржа Микаутадзе.

На 66-й минуте матча ударом с линии штрафной площади соперника забил нападающий и капитан сборной Черногории Стеван Йоветич. На 84-й минуте окончательный счёт в матче установил грузинский нападающий Буду Зивзивадзе.

Отметим, что сборная Грузии выступит на предстоящем чемпионате Европы. Команда сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

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