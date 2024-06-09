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Тренер сборной Грузии Саньоль: наш матч с Португалией на Евро-2024 осчастливит моего сына

Тренер сборной Грузии Саньоль: наш матч с Португалией на Евро-2024 осчастливит моего сына
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль рассказал о своих ожиданиях от группового этапа предстоящего чемпионата Европы – 2024. Грузины впервые в истории квалифицировались на турнир, они попали в одну группу со сборными Турции, Португалии и Чехии.

«Один из моих сыновей – большой поклонник Криштиану Роналду. Знаю, что наш матч со сборной Португалии осчастливит его, и я как отец этому рад. Считаю, нас ждёт сложнейший групповой этап. У португальцев сильная футбольная держава», — приводит слова Саньоля Record.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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