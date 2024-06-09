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Сборная Италии с минимальным счётом победила Боснию и Герцеговину в товарищеском матче

Сборная Италии с минимальным счётом победила Боснию и Герцеговину в товарищеском матче
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Сегодня, 9 июня 2024 года, состоялся товарищеский матч между сборной Италии и национальной командой Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Итальянцы победили боснийцев с минимальным счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Фраттези – 38'    

На 38-й минуте голом отметился полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Отметим, что сборная Италии выступит на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Команда сыграет в группе B с Албанией, Испанией и Хорватией.

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