Усэйн Болт получил травму во время благотворительного матча, его унесли на носилках

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт получил травму во время ежегодного благотворительного матча между сборной Англии и сборной мира. Об этом сообщает The Sun.

Болт выступал за сборную мира и играл на позиции центрального защитника. Он получил травму во время столкновения с нападающим Джермейном Дефо, который выступал за англичан. После этого Болта унесли с поля на носилках. Предварительно он повредил лодыжку.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, за время выступлений Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.