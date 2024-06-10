Кварацхелия: я готов на всё ради фанатов «Наполи» и сборной Грузии

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о том, какое значение для него имеет неаполитанский клуб.

«Могу сказать, что я сильно привязался к Неаполю. Люди, которые рядом со мной и поддерживают меня там, мне очень помогают – и я чувствую большую ответственность перед ними. Я много работаю и делаю всё, чтобы были счастливы наши болельщики. Я готов на всё ради фанатов «Наполи» и нашей сборной Грузии», — приводит слова Кварацхелии Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия может продлить контракт с «Наполи» на фоне интереса к себе со стороны европейских грандов.

Грузины впервые в истории квалифицировались на чемпионат Европы, они попали в одну группу со сборными Турции, Португалии и Чехии.