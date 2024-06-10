Рангник — об отказе «Баварии»: это было одно из самых сложных решений за всю карьеру

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал о том, как принял решение отказать «Баварии».

«Это было одно из самых сложных решений, которые мне пришлось принять за всю мою карьеру. В команде есть четыре моих бывших игрока и четыре сотрудника, с которыми я работал раньше. Это сделало нашу встречу особенной, и это происходило в одном из крупнейших клубов Европы. Такие предложения поступают нечасто. Вот почему я рассматривал его очень серьёзно. И я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что это не было решением против «Баварии», — приводит слова Рангника интернет-издание Kicker.

Напомним, «Баварию» с 1 июля 2024 года возглавит Венсан Компани. Контракт 38-летнего специалиста рассчитан до лета 2028 года. Заработная плата нового главного тренера в клубе составит € 7–9 млн в год с учётом потенциальных надбавок.