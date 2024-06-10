Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Барселоны» Аленья: я никогда бы не отказал «Реалу»

Воспитанник «Барселоны» Аленья: я никогда бы не отказал «Реалу»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Хетафе» Карлес Аленья высказался о своём отношении к историческому противостоянию «Барселоны» и мадридского «Реала».

«Я фанат «Барселоны до гроба, но «Реал» – большой клуб, и я никогда бы не стал отказывать ему. Я всегда хотел играть в большом клубе», — приводит слова Аленьи Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

26-летний Карлес Аленья является воспитанником «Барселоны». Летом 2021 года он перебрался в «Хетафе». В прошедшем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Реал» с 95 набранными очками стал чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Барселона» заняла второе место в испанской Примере минувшего сезона, отстав от мадридцев на 10 очков.

Материалы по теме
«Барселона» может помешать «Реалу» приобрести Вирца в 2025 году — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android