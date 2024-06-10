Воспитанник «Барселоны» Аленья: я никогда бы не отказал «Реалу»

Полузащитник «Хетафе» Карлес Аленья высказался о своём отношении к историческому противостоянию «Барселоны» и мадридского «Реала».

«Я фанат «Барселоны до гроба, но «Реал» – большой клуб, и я никогда бы не стал отказывать ему. Я всегда хотел играть в большом клубе», — приводит слова Аленьи Sport.es.

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26-летний Карлес Аленья является воспитанником «Барселоны». Летом 2021 года он перебрался в «Хетафе». В прошедшем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Реал» с 95 набранными очками стал чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Барселона» заняла второе место в испанской Примере минувшего сезона, отстав от мадридцев на 10 очков.