Сборная Франции не смогла обыграть Канаду в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч, в котором встретились сборные Франции и Канады. Матч проходил на стадионе «Матмут-Атлантик» (Бордо, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:15 по московскому времени. Команды не отметились забитыми мячами в матче, который завершился со счётом 0:0.

Напомним, сборная Франции выступит на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Французы находятся в группе D чемпионата Европы 2024 года, где им будут противостоять национальные команды Польши, Нидерландов и Австрии.