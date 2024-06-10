Полузащитник «Барселоны» Ромеу рассказал о непростом для него сезоне в каталонском клубе

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу рассказал о том, что ему непросто привыкнуть к роли запасного игрока в каталонском клубе.

«Действительно ли я профессионал? Я много раз думал об этом, но да. Когда я был на скамейке запасных, я пытался мысленно приблизить тот момент, когда Хави скажет мне выйти на поле. Уже на поле уровень адреналина выше, и если я проигрывал матч, я не мог уснуть. На скамейке запасных у тебя другие ощущения.

Когда вы принимаете решение о переходе, вы это делаете исходя из того, что вам говорят. Я бы, наверное, принял то же решение, если бы это повторилось. Представьте: к вам приходит «Барса» с предложением, и они говорят вам, что вы будете очень важны для неё», — приводит слова Ромеу Relevo.

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Ромеу перешёл в «Барселону» из «Жироны» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 2 млн. В нынешнем сезоне Ромеу сыграл 37 матчей (1432 минуты) и отдал одну голевую передачу.