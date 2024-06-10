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В «Родине» сообщили об уходе испанского тренера Франка Артиги

В «Родине» сообщили об уходе испанского тренера Франка Артиги
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зимин сообщил о решении расстаться с испанским главным тренером Франком Артигой. Контракт со специалистом истекал этим летом.

«Мы не стали продлевать контракт с Франком Артигой. Это качественный и самобытный тренер, яркий, профессиональный. Мы дали ему хорошие рекомендации. Теперь Франк продолжит работу в дружественном нам клубе в менее специфичном чемпионате, нежели Первая лига. И наш тренер по физподготовке Жозеп Техедо будет ему помогать», — приводит слова Зимина Metaratings.

Напомним, Артига возглавил «Родину» в январе этого года после увольнения Дмитрия Парфёнова. До этого он работал в академии «Барселоны», где успел потренировать таких футболистов, как Дани Ольмо, Гави и Адама Траоре. С каталонской командой до 19 лет Артига становился чемпионом Испании. За свою тренерскую карьеру испанец успел посотрудничать с молодёжной сборной ОАЭ.

Под руководством Франка Артиги «Родина» завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча.

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Источник: Олег Шатов войдёт в тренерский штаб «Урала» в Первой лиге
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