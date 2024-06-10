Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу высказался о своём будущем

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу сказал, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время, но не знает, в каком клубе он продолжит играть.

«Я не знаю, где я себя вижу. Что я знаю, так это то, что в 27 лет я думал, что в 32 или 33 года завершу карьеру, но теперь я нашёл распорядок дня, который мне очень помог, и я надеюсь продержаться намного дольше», — приводит слова Ромеу Relevo.

Ромеу перешёл в «Барселону» из «Жироны» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн. В нынешнем сезоне Ромеу сыграл 37 матчей (1432 минуты) и отдал одну голевую передачу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.