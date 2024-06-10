Лига 1 рискует остаться без телетрансляций своих матчей во Франции в следующем сезоне

Лига 1 не может найти телевещателя, который будет транслировать её матчи во Франции в следующем сезоне. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Лига 1 теряет привлекательность для телевещателей, которые не стремятся заключать контракт на следующий сезон. Это является проблемой для Лиги 1, особенно для команд, которые вышли в неё по итогам прошлого сезона («Анже», «Сент-Этьен», «Осер»), поскольку таким командам за показ их матчей полагаются выплаты, составляющие существенную часть их бюджета.

Сообщается, что в случае отсутствия предложений от телевещателей Лига 1 рассмотрит вариант по созданию собственного канала, который будет работать по подписке.

По итогам чемпионата Франции сезона-2023/2024 первое место занял «ПСЖ», который завоевал титул чемпиона страны за 34 тура французской Лиги 1, записав на свой счёт 76 очков. Вторым стал «Монако», у которого 67 очков. Третье место занял «Брест», заработавший 61 очко.