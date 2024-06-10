Спортдиректор «Родины»: Игнашевич сразу нам дал понять, что пока не идёт в Первую лигу

Спортивный директор «Родины» Алексей Зимин рассказал, что клуб раздумывал пригласить возглавлявшего ранее калининградскую «Балтику» специалиста Сергея Игнашевича на пост главного тренера московской команды.

«По новому главному тренеру: мы не вступали в переговоры ни по одному тренеру, которого нам сватала пресса. Единственное – был контакт с Игнашевичем. Нужно было понимать его взгляды на ряд вопросов, на основании чего предстояло определить – включать его пятым в шорт-лист или нет. Сергей сразу дал понять, что в Первую лигу пока идти не планирует. Поэтому мы его кандидатуру дальше рассматривать не стали», — приводит слова Зимина Metaratings.

Напомним, 2 июня пресс-служба «Балтики» объявила, что Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия трудового договора.

Сергей Игнашевич возглавил калининградцев в октябре 2021 года. Под его руководством команда провела 105 матчей, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу.