Лондонский бизнесмен Манукян собирается приобрести «Эвертон» — The Independent

Бизнесмен Ваче Манукян может купить «Эвертон», сообщает интернет-издание The Independent.

По информации источника, он сделал предложение нынешнему владельцу клуба Фархаду Мошири в размере £ 400 млн. Предложение Манукяна было хорошо воспринято руководством «Эвертона», и он уверен в его перспективах. При этом Мошири получал и другие выражения заинтересованности. Манукян готов действовать быстро, если его предложение будет принято. Также считается, что он хочет заключить соглашение в ближайшие пару месяцев.

Ваче Манукян является болельщиком «Эвертона» и желает решить финансовые проблемы клуба. Считается, что план бизнесмена предполагает предоставление операционных денежных средств и разработку устойчивой долгосрочной стратегии.