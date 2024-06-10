Защитник Баварии и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт женился в преддверии Евро-2024. Об этом футболист сообщил в социальных сетях.

Возлюбленной голландца является Аннеки Моленар, а сама свадьба была сыграна в родной деревне девушки. Сообщается, что в будущем будущем пара собирается устроить «большую итальянскую свадьбу в Тоскане».

Фото: Социальные сети Маттейса де Лигта

Фото: Социальные сети Маттейса де Лигта

Ранее пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, в которую де Лигт попал.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.