Слуцкий рассказал, какую философию он пытается привить игрокам «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о философии, которую пытается привить игрокам своей команды.

«Результат для меня, конечно, важен, но ещё важнее то, что мы должны доминировать, с кем бы мы ни играли. Это касается даже дерби: мы не можем сидеть в защите против «Шанхай Порт», нужно контролировать игру, активно создавать моменты. В то же время надо вселить в игроков уверенность, дать им понять, что мы способны добиться своего», — приводит слова Слуцкого Sina Sport.

Напомним, подопечные российского специалиста не проигрывают в китайском чемпионате на протяжении 14 матчей, в которых они 11 раз одержали победу и три раза разделили очки с соперниками.

После 14 туров Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 36 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на три очка, однако у этой команды есть один матч в запасе.