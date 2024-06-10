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В «Баварии» раскритиковали переход Килиана Мбаппе в «Реал»

В «Баварии» раскритиковали переход Килиана Мбаппе в «Реал»
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль раскритиковал переход французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

«Всегда можно стать более жадным к деньгам человеком, но каждый, кто жаден к деньгам, постепенно станет гвоздем в крышке гроба футбола. Если в какой-то момент все деньги уйдут [с рынка], то бизнес будет делать не с чем. Речь идёт о сотнях миллионов. Это слишком много, и в какой-то момент возникает ощущение, что все вот-вот лопнет.

В какой-то момент наступит перенасыщение, и появится Саудовская Аравия. Это не вызывает у меня позитива. Ради справедливости должен признать, что таков сейчас рынок. Деньги уходят. Ни один клуб от этого не выигрывает. Футболисты, семьи, агенты — все получают выгоду, но не клубы. Раньше клубы получали выгоду. Деньги оставались в обороте, а сейчас их становится всё меньше и меньше», — приводит слова Эберля Suddeutsche Zeitung.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Мбаппе до перехода в «Реал» был «Пари Сен-Жермен».

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