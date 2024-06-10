Суарес и два игрока РПЛ попали в заявку сборной Уругвая на Кубок Америки-2024

Тренерский штаб национальной сборной Уругвая огласил список из игроков, которые примут участие в предстоящем Кубке Америки-2024.
Вратари: Серхио Рочет, Сантьяго Меле, Франко Исраэль («Спортинг»).
Защитники: Рональд Араухо, Хосе Хименес, Себастьян Касерес, Николас Маричал («Динамо»), Лукас Оласа («Краснодар»), Матиас Оливера, Матиас Винья, Гильермо Варела, Наитан Нандес.
Полузащитники: Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Эмилиано Мартинес Торанса, Николас де ла Крус, Хиорхьян де Арраскаета, Агустин Канобби.
Нападающие: Брайан Родригес Браво, Брайан Окампо, Факундо Пельистри, Максимилиано Араухо, Кристиан Оливера Ибарра, Дарвин Нуньес, Луис Суарес.
Напомним, Кубок Америки состоится с 20 июня по 14 июля и будет проходить в 14 городах США. На групповом этапе уругвайцы встретятся с США, Боливией и Панамой.