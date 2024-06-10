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Суарес и два игрока РПЛ попали в заявку сборной Уругвая на Кубок Америки-2024

Суарес и два игрока РПЛ попали в заявку сборной Уругвая на Кубок Америки-2024
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Тренерский штаб национальной сборной Уругвая огласил список из игроков, которые примут участие в предстоящем Кубке Америки-2024.

Вратари: Серхио Рочет, Сантьяго Меле, Франко Исраэль («Спортинг»).

Защитники: Рональд Араухо, Хосе Хименес, Себастьян Касерес, Николас Маричал («Динамо»), Лукас Оласа («Краснодар»), Матиас Оливера, Матиас Винья, Гильермо Варела, Наитан Нандес.

Полузащитники: Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Эмилиано Мартинес Торанса, Николас де ла Крус, Хиорхьян де Арраскаета, Агустин Канобби.

Нападающие: Брайан Родригес Браво, Брайан Окампо, Факундо Пельистри, Максимилиано Араухо, Кристиан Оливера Ибарра, Дарвин Нуньес, Луис Суарес.

Напомним, Кубок Америки состоится с 20 июня по 14 июля и будет проходить в 14 городах США. На групповом этапе уругвайцы встретятся с США, Боливией и Панамой.

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