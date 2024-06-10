Агуэро назвал самого совершенного игрока текущего «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, кого считает лучшим в команде на сегодняшний день.

«Я обратил внимание на Фодена ещё тогда, когда он только начинал тренироваться с основой в 16-летнем возрасте. Он был ребёнком, но уже в то время было понятно, что он может преуспеть в Премьер-лиге. Думаю, у Фила невероятное будущее в «Манчестер Сити». Я считаю его самым совершенным игроком команды на данный момент», – приводит слова Агуэро City Xtra в соцсетях.

Напомним, Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. 35-летний форвард — олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2014 и обладатель Кубка Америки — 2021. Он провёл 101 игру за сборную Аргентины, забил 42 гола. Последним клубом футболиста была «Барселона». Также аргентинец защищал цвета «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».