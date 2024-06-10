Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своём уходе из «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своём уходе из клуба.

«В «Наполи» я чувствую, что меня ценят, я ощущаю поддержку окружающих меня людей. Это большая ответственность, поскольку всегда хочется оправдывать надежды тех, кто в тебя верит. Я много работаю, делаю всё, чтобы болельщики были довольны», – приводит слова Кварацхелии журналист Николо Скира в соцсетях.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.