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Пименов: вижу Роналду в роли главного тренера сборной Португалии

Пименов: вижу Роналду в роли главного тренера сборной Португалии
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов выразил мнение, что форвард Криштиану Роналду в будущем станет главным тренером сборной Португалии.

«Этот чемпионат Европы — последняя песня Роналду. Я его вижу главным тренером сборной Португалии. На предстоящем турнире он будет играть все матчи, несмотря на свой возраст. Он ведь назабивал в Саудовской Аравии много мячей в минувшем сезоне. Такие люди рождаются раз в пятьдесят лет. Наследие сумасшедшее у Роналду», — сказал Пименов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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