Руслан Пименов назвал фаворита Евро-2024

Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов выразил мнение, что сборную Франции следует считать главным фаворитом предстоящего чемпионата Европы.

«Я думаю, что Франция — главный фаворит чемпионата Европы. У Мбаппе очень хорошие шансы стать лучшим бомбардиром и выиграть трофей. Какие имена в сборной Франции! Гризманн — это светлая голова, он ведет всю игру. А суперзвезда — это Мбаппе. Франция — один из фаворитов. Возможно, если пофантазировать, фаворитом будет еще Англия», — сказал Пименов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.